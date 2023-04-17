قوات الأمن التونسية توقف راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 10:26 مساءً - أوقفت القوات الأمنية التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد أن داهمت منزله وقامت بتفتيشه، وفقا لما نقله مستشاره الخاص رياض الشعيبي وعدد من قيادات الحركة.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء اليوم الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة بإيقاف الغنوشي.

وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر في فحواها أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية" .

وأشارت "موزاييك إف إم" إلى أنه بالتوازي مع ايقاف الغنوشي تم تفتيش منزله.