ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرارتفع الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، مسجلاً أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك وول ستريت لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو المقبل.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم، مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته، استقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة ليبقى بعيدا عن أدنى مستوى في عام الذي سجله يوم الجمعة عند 100.78 نقطة.

وسجل المؤشر يوم الجمعة خسارة للأسبوع الخامس على التوالي بعدما أدت مؤشرات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم في الولايات المتحدة لزيادة التوقعات بألا يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعاً.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.0986 دولار، كما تراجع الإسترليني 0.02 في المائة إلى 1.2412 دولار.

وتتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 81 في المائة تقريباً أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعاً من توقعات بنسبة 69 في المائة الأسبوع الماضي.

وبقيت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة اليوم، متمسكة بمعظم مكاسب يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.01 في المائة إلى 0.67095 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 في المائة إلى 0.61985 دولار.

وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.1 في المائة تقريباً إلى 6.8786 دولار.