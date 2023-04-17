الرئيس الفلسطيني يصل السعودية تلبية لدعوة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 05:27 مساءً - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة رسمية، للقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأتي الزيارة للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

كان في استقبال أبو مازن في مطار جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.