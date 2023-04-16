عبدالله حمدوك يدعو إلى الوقف الفورى للقتال.. ويؤكد: هذه حرب المنتصر فيها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 10:26 مساءً - قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، إن "هذه حرب المنتصر فيها خاسر، والوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام".

وأضاف في مؤتمر صحفي له: نطالب وقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة، داعيا إلى حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.

و دعا الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة، حسب وصفه، مضيفا: "لم نواجهة أزمة بهذا الحجم ونتمنى ألا تخرج الأمور عن السيطرة"

وأوضح، أنه تواصل مع الجيش والدعم السريع قبل اندلاع الحرب، قائلا: "أجريت معهما مكالمات طويلة بضرورة عدم الانسياق للتصعيد، ما زلت متفائلا، فمهما نرى من انسداد للأفق تظل هناك إمكانية للجلوس ومعالجة هذه المسألة".