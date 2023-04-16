دوت الخليج -

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 38.12 نقطة ليبلغ مستوى 7027.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55%. بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاعأنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 38.12 نقطة ليبلغ مستوى 7027.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55%. وتم تداول 80.7 مليون سهم عبر 5239 صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار كويتي نحو 66.6 مليون دولار أمريكي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع 22.8 نقطة ليبلغ مستوى 5462.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42% من خلال تداول 23.3 مليون سهم عبر 1569 صفقة نقدية بقيمة 3.3 مليون دينار أي ما يعادل 9.9 مليون دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.