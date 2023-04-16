وزير الخارجية التونسي يتابع أوضاع 110 فردا في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 05:23 مساءً - أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم 16 إبريل 2023، مكالمة هاتفية مع البعثة الدبلوماسية بالخرطوم، للاطلاع على أوضاع الجالية التونسية المقيمة بالسودان والاطمئنان على ظروف إقامتها، في ظل التطورات الراهنة.

ووجّه الوزير وفق بلاغ صادر في الغرض ونشرته عدد من الصحف التونسية، أفراد البعثة إلى أهمية تأمين التواصل المستمر مع أفراد الجالية والإنصات لها ولما قد تتعرض له من صعوبات ومد يد المساعدة لها عند الاقتضاء، كما أكد أهمية التحلي بالحيطة والحذر واتخاذ الاجراءات المتاحة لتأمين مقر البعثة الدبلوماسية بالخرطوم.

وتجدر الإشارة الى أن عدد أفراد الجالية بالسودان، يقدر ب 110 فرد ، أغلبهم من الاطارات العليا بالمنظمات الإقليمية والدولية.