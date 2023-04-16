نص بيان جامعة الدول العربية بشأن التطورات بجمهورية السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 03:29 مساءً - عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بتاريخ 16/4/2023، برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة السادة المندوبين الدائمين ورؤساء الوفود، وبحضور السيد السفير حسام زكي – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، بناء على طلب من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إعمالا لنص المادة الخامسة فقرة (5/ب) من النظام الداخلي لمجلس الجامعة " يجتمع المجلس ... في دورة غير عادية: بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء..." ، وذلك لمناقشة التطورات في جمهورية السودان وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي نصه.