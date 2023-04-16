سفينة مساعدات إماراتية تصل ميناء اللاذقية في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 02:23 مساءً - وصلت، اليوم الأحد، إلى ميناء اللاذقية، سفينة المساعدات الإماراتية، التي تعد الثالثة من نوعها، تحمل أكثر من ألفي طن، سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2» وذلك لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

تأتي هذه المبادرة في اطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشعب السوري على تجاوز تداعيات الزلزال.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أن هذه الشحنة تأتي امتدادا للمساعدات الإماراتية، المستمرة من خلال الجسر الجوي المتواصل منذ وقوع الزلزال في السادس من فبراير الماضي من هذا العام، وتُعد السفينة الثالثة هي الأكبر من نوعها، حيث تحمل 2215.165 طن عبارة عن 1392.5 طن مواد غذائية و822.5 طن مواد إغاثية، بالإضافة إلى 685 طن مواد بناء، سيتم توزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وتحتوي السفينة الإماراتية على طرود غذائية، من تمور وحليب أطفال وعصائر ومعلبات وصابون سائل بالإضافة إلى مستلزمات معيشية من ملابس، وبطانيات، ومفارش وسجاد، علاوة على مواد بناء ومواد متنوعة.

وتُعد عملية «الفارس الشهم 2» إحدى صور دعم المتضررين في سوريا وتركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، وسيتم توزيع حمولة السفينة على المناطق المتضررة من الزلزال بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.