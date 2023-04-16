وزير خارجية سوريا يزور تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى تونس، غدا الإثنين، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التونسي.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الأحد، إنه «بدعوة من نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يؤدي الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، زيارة عمل إلى بلادنا خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2023».

وتأتي هذه الزيارة تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين».