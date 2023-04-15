إغلاق جميع الجسور في الخرطوم.. وتصاعد حدة القتال حول مقر إقامة كل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 05:23 مساءً - أفادت وسائل إعلام سودانية في خبر عاجل لها، بتصاعد حدة القتال في الساعات القليلة الماضية حول مقر إقامة كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إغلاق جميع الجسور في العاصمة السودانية.

وأكدت المعلومات تجدد الاشتباكات في المنطقة القريبة من القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ومواقع قوات الدعم السريع حيث استخدم الجيش المدفعية والطائرات من طراز ميج وسوخوي

وأوضحت التقارير الإعلامية أن سماء السودان، لم تعد تحلق بها الا الطائرات العسكرية للجيش السوداني، وسط أصوات الطلقات التي تغطي العاصمة ما دفع بعض من الأهالي لـ مغادرة الخرطوم.

الدعم السريع السودانية تسيطر على القاعدة الجوية بجبل أولياء

وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية سيطرتها على القاعدة الجوية بجبل أولياء، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين القوات السودانية وقوات الدعم.

ونشرت قوات الدعم السريع السودانية، فيديو من داخل القاعدة الجوية بجبل أولياء، الذي يحتوي على العديد من الطائرات الحربية، التي تبدو معطوبة.