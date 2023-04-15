إطلاق نار على طائرة سعودية في الخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 05:23 مساءً - قالت شركة الخطوط السعودية إن إحدى طائرتها من طراز إيرباص (4330) بالرحلة رقم (59458)؛ تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض.

وأضافت الخطوط السعودية، في بيان إعلامي، أنه على الفور. استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وأبانت أن فرق العمل تعمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى السودان؛ للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحـادث.