أول تعليق من قوات الدعم السريع على أحداث الخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 11:27 صباحاً - أصدرت قوات الدعم السريع بالسودان بيانا بشأن إطلاق النار الكثيف في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت.

وجاء في البيان أن «قوات الدعم السريع تفاجأت، صباح اليوم السبت، 15 أبريل، بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة».

وأضاف البيان أنه «وإزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في مالك عقار ومنى أركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم، وأطلعتهم على الأمر».

وتابع البيان: «تهيب (قوات الدعم السريع) بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان، كما تدعو الشعب السوداني إلى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة».