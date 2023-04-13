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مؤشر بورصة الكويت يغلق منخفضاً

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 3.3 نقطة ليبلغ مستوى 6989.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة. مؤشر بورصة الكويت يغلق منخفضاًأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 3.3 نقطة ليبلغ مستوى 6989.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة. وتم تداول 94.17 مليون سهم عبر 8419 صفقة نقدية بقيمة 34.12 مليون دينار كويتي (103.3 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.8 نقطة ليبلغ مستوى 5440 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 23.7 مليون سهم عبر 1554 صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون دينار (8.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 5.08 نقطة ليبلغ مستوى 7758.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المئة من خلال تداول 70.4 مليون سهم عبر 6865 صفقة بقيمة 31.3 مليون دينار (94.8 مليون دولار). في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر "رئيسي 50" تراجع لنحو 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 5496.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 22 مليون سهم عبر 1318 صفقة نقدية بقيمة 2.6 مليون دينار (7.8 مليون دولار).

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