السعودية تستأنف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية مع سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أعلنت السعودية وسوريا بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، بحسب ما ذكر التلفزيون السعودي الرسمي.

وفي ختام زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السعودية، صدر بيانٌ مشترك بين البلدين، ذكر أنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري بحثا الخطوات اللازمة للإسهام في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وبحسب البيان، تؤكد السعودية وسوريا أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، كما تؤكدان ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها.

وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

واتفقت السعودية وسوريا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، وفق البيان.

واليوم، زار المقداد، السعودية بعد دعوة من نظيره السعودي، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعدّ الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى السعودية منذ أكثر من 12 عاماً.