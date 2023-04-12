البرهان: استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 07:30 مساءً - قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني: إن استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة الدمج.

وأضاف البرهان في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، أنه حريص على حل الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض، مؤكدًا على الالتزام بالعملية السياسية والتشديد على إكمال التوافق السياسي.

وأوضح مجلس السيادة السوداني، أن الفريق عبد الفتاح البرهان منفتح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار البلاد.

وفي السياق ذاته، قال البرهان في كلمته أمام ورشة الإصلاح الأمني والسياسي، التي عقدت في الخرطوم، أواخر الشهر الماضي، إنه لن يقف حجر عثرة أمام إصلاح بلاده، وإن السودان ماضٍ بوضع أسس لمعايير دولة ديمقراطية، داعيا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح.

وأضاف البرهان، أنه يجب العمل على إصلاح كل الأجهزة، متابعا: هناك فرصة يجب استغلالها حاليا، والعملية السياسية الحالية نقودها نحن السودانيون، ونريد أن تكون القوات المسلحة تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة، والإصلاح الأمني والعسكري المقترح سيخدم التحول الديمقراطي.

وأردف عبد الفتاح البرهان: نسعى أن تكون القوات المسلحة بعيدة تماما عن العمل السياسي، ويجب على القوى المسلحة حماية الدولة وحدودها بعيدا من التسييس، وأؤكد على التزامنا بتعهداتنا ولم نتردد في تنفيذها.