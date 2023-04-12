انتشال جثث عشرة مهاجرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 04:24 مساءً - أعلن خفر السواحل التونسى اليوم الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس وسط شرق.

وقال المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلى لوكالة فرانس برس "تم إنقاذ 72 مهاجراً وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب الثلاثاء".

وكانت السلطات التونسية أحبطت محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، الاثنين الماضى.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان، إلى أن وحدات الحرس البحرى بالساحل "بنابل، والمنستير" تمكنت من إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 43 مجتازا تونسيا.

وأوضحت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات "سوسة وصفاقس" من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.