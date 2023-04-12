السعودية.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق بداية من الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:29 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأشار المركز السعودي في بيانه، إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من بعد غد (الجمعة) حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، ونجران، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، وسيصاحب ذلك رياح مثيرة للأتربة والغبار وجريان وتساقط البرد.

كما توقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة من يوم السبت إلى الإثنين المقبل على تبوك وتيماء، والجوف، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، والشرقية، ويشمل ذلك محافظات سكاكا والقريات، وطبرجل ودومة الجندل، وطريف، وعرعر، ورفحاء، والدمام، والجبيل، والقطيف، والأحساء، وبقيق، وجدة، ورابغ، والليث، والقنفذة.