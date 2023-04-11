ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من واحد في المائة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 48ر1994 دولار للأوقية "الأونصة".

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1ر0 في المائة إلى 60ر1994 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 1ر0 في المائة مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرًا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1ر0 في المائة إلى 91ر24 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 3ر0 في المائة إلى 64ر994 دولار، وصعد البلاديوم 3ر1 في المائة إلى 54ر1429 دولار.