العراق: لا توجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد داعش حاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 05:23 مساءً - أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الإثنين، عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد داعش في البلاد حالياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية، مبيناً أن الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف قام بتجريد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية.

وأضاف الخفاجي: "تمكنا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها"، مشيراً إلى أن العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمه من التواجد أو القيام بأي عملية.

وأكد أن جميع العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أي ضربات حاليا، لافتا إلى أن "طائرات T50 ستدخل الخدمة قريبا، لاسيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين.