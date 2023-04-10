قرار عاجل من ”الغذاء والدواء” ضد 54 منشأة بسبب عدم توفير المستحضرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 05:23 مساءً - فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، عقوبات على 54 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

جاء قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بسبب عدم التزام الـ54 منشأة بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال مارس الماضي.

وأوضحت “للغذاء والدواء” السعودية أن المفتشين رصدوا 22 منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و 21 منشأة لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني و11 منشأة صيدلية لعدم التزامها بالإبلاغ عن حالة توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

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ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.