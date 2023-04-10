مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى مجددا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 10:25 صباحاً - اقتحم مئات المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى مجددا، صباح اليوم الإثنين، وسط توتر متصاعد في القدس.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن "482 مستوطنا على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم".

كما أدى المستوطنون "طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة".

في المقابل، فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات مشددة وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد في خامس أيام عيد "الفصح اليهودي".

كما أقدمت الشرطة الإسرائيلية على إخراج طلاب إحدى المدارس من المسجد الأقصى، بالتزامن مع استمرار اقتحام المستوطنين.

وتشهد مدينة القدس، والمسجد الأقصى، توترا متصاعدا منذ أيام، وسط اقتحامات مستمرة من المستوطنين، ووسط اعتداء الجنود الإسرائيليين على المعتكفين ليلا داخل المسجد، وهو ما أثار ردود فعل عربية غاضبة.