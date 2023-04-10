روسيا تعاني من التضخم.. إليكم آخر الأرقام

روسيا تعاني من التضخم.. إليكم آخر الأرقامسجلت روسيا خلال فبراير الماضي نسبة تضخم سنوي في حدود 10.99 في المائة، واحتلت بذلك المرتبة الـ50 من حيث نمو الأسعار بين جميع دول العالم.

وبحسب وكالة أنباء "نوفوستي"، تدل المعطيات المتوفرة، على أن أعلى القيم في هذا المجال، كانت في لبنان والأرجنتين، حيث تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في لبنان (190 في المائة) ومن ثم في الأرجنتين (102.5 في المائة).

وتراجعت زيمبابوي، التي كانت قبل شهر تتصدر التصنيف بمعدل تضخم 230 في المائة، إلى المركز الثالث ووصل هذا المؤشر هناك في فبراير إلى 92.3 في المائة، وجاء السودان في المركز الرابع بمعدل نمو في الأسعار بلغ 63.3 في المائة وسورينام في المركز الخامس بنسبة 58 في المائة.

ويشار إلى أنه في نهاية فصل الشتاء، كانت القيم القصوى للتضخم في أوروبا على الشكل التالي: في مولدوفا (25.9 في المائة)، وهنغاريا (25.4 في المائة) وأوكرانيا (24.9 في المائة)، والقيم الدنيا- في سويسرا وليختنشتاين عند مستوى 3.4 في المائة.

أما في الشرق الأوسط، فقد تصدرت لبنان وتركيا (55.2 في المائة) ومصر (31.9 في المائة) نمو الأسعار، في حين كان التضخم الأكثر تواضعا في سلطنة عمان بنسبة 1.9 في المائة.

ومن بين الدول الآسيوية، ارتفعت الأسعار بشكل أكبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في سريلانكا (53.6 في المائة) ولاوس (41.3 في المائة) وباكستان (31.5 في المائة).

وخلال شهر فبراير أيضاً، سجلت الصين أدنى معدل تضخم في المنطقة والعالم (واحد في المائة) فقط.

وبشكل عام، سجلت نصف دول العالم في فبراير الماضي معدلات نمو في الأسعار فوق 8.7 في المائة، بما في ذلك روسيا بمعدل 10.99 في المائة، وجاءت في المركز الـ50.