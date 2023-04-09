تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 11:23 مساءً - أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الأحد، إنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس، سوسة ، نابل ، المنستير و المهدية من ضبط 27 شخصا تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وأشار إلى انه تم إحباط 22 عملية اجتياز و نجدة و إنقاذ 451 من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط و الساحل .

حيث تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 347 مجتازا من بينهم عدد 318 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و البقية تونسيين .



فيما تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 104 مجتازين من بينهم عدد 104 تونسيين و البقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



كما تمكنت دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تابعة لإقليمي الحرس الوطني بالمهدية و الحرس البحري بالوسط من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة و إلقاء القبض على 4 من عناصرها و ضبط 18 تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة كما تم حجز لديهم مراكب بحرية ، محركات ،وزوارق و كمية من مخدر الكوكايين.



وفي سياق متصل ، تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة من ضبط شخص لانتمائه إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة .