لبنان يسلم شكوى رسمية لـ الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. ويؤكد: إسرائيل مسؤولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلنت الخارجية اللبنانية، أن الوزير عبدالله بو حبيب، أسند إلى المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك جان مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ووفقا لما أفادت به الخارجية اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد حذر لبنان في الخطاب، من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكد حرصه علي العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس محملا إسرائيل مسؤولية تداعيات أي تصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكد لبنان على تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، إلا أنه أدان الاعتداءات التي نفذتها إسرائيل فجر الجمعة الواقع على مناطق في جنوب لبنان.

إطلاق عددًا من الصواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل تتجاوز 40 صاروخًا

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تطورًا غير مسبوق منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، على خلفية إطلاق عددًا من الصواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل تتجاوز 40 صاروخًا، بينما ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدن اللبنانية بالمدفعية الثقيلة وبشكل غاشم.