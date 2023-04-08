الصحة السعودية: المملكة تعد من أكثر دول العالم التزاما بقضايا الصحة العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 05:23 مساءً - أكدت وزارة الصحة السعودية أن المملكة تُعتبر من أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة، وأنها تلعب دورًا رائدًا فعالًا التزمت به على مدار العقود الماضية حتى قبل انضمامها لمنظمة الصحة العالمية في عام 1961، وذلك دعمًا لهذه المنظمة الدولية والتزامًا بموجهاتها معربة عن تهنّئة الرياض ل منظمة الصحة العالمية بمناسبة مرور الذكرى الـ "75" لتأسيسها.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت إنه انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية كأحد الداعمين الأساسيين لمنظمة الصحة العالمية، فقد احتفت المملكة العربية السعودية ودول العالم في السابع من أبريل 2023 بيوم الصحة العالمي تحت شعار "الصحة للجميع" ويتزامن هذا الاحتفاء مع مرور الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، فقبل نحو 75 عامًا من اليوم دخلت معاهدة منظمة الصحة العالمية حيز النفاذ بين دول العالم تُقِر بأن الصحة ليست حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان فحسب، بل أن الصحة أيضًا أساسية للأمن والسلم العالميين، وتم توثيق ذلك في دستور منظمة الصحة العالمية.

وأضاف البيان أن الرياض ملتزمة بإنجاح أهداف منظمة الصحة العالمية المليارية الثلاثة والتي تشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان المملكة، وحمايتهم من الطوارئ الصحية، واستمتاعهم بحياة صحية بشكل أفضل. إضافةً لتأمين سهولة وجودة الوصول للخدمة كأساس للنظام الصحي، وذلك بتوفير الخدمات الصحية للجميع عن طريق الخدمة الهاتفية والطب الاتصالي ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وأشار إلى أن ذلك يظهر جليًا في مبادرة المملكة أثناء قيادتها لمجموعة العشرين خلال عام 2020 بعقد قمة استثنائية لتضافر الجهود واحتواء الجائحة ودعم توجهات المنظمة، نتج عنها تعاون عالمي غير مسبوق لإنشاء مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 19 ACT-Accelerator وأداة الكوفاكس التابعة لها.