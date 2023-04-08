بعد فيديو القطة.. وزير الأوقاف الجزائري يستقبل الإمام وليد مهساس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 04:26 مساءً - استقبل الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، صباح اليوم السبت، الشيخ الدكتور وليد مهساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج شرق البلاد.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف الجزائرية أن اللقاء حضره الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد، ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج.

وانتشر خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو يُظهر تسلل قطة ووقوفها على كتف القارئ الجزائري وليد مهساس، في أثناء صلاة التراويح، ما نال إعجابا واسعا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا برد فعله المتسم بالخشوع والرحمة، كونه أكمل تلاوة للقرآن دون إرهاب للقطة أو محاولة إبعادها عنه.

ونشرت الصفحة الرسمية للقارئ وليد مهساس، مقطع فيديو على موقع فيسبوك يُظهر تسلل القطة على كتفه ودورانها حول رقبته وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح، معلقة: «سبحان الله حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح»

وتفاعل المتابعون مع الفيديو فورًا، وجاءت تعليقاتهم سعيدة بوقار مهساس، وهدوئه في الصلاة رغم صعود القطة على كتفه.