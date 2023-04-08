لبنان يشجب الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه برا وبحرا وجوا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن بلاده تشجب كل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برا وبحرا وجوا.

وعقد ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، صباح اليوم السبت، بمشاركة مدير مكتب بو حبيب السفير وليد حيدر، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، والصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأعلن بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701. وشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن هجمات الجيش الإسرائيلي ضد غزة ولبنان قد انتهت، نقلا عن مصادر سياسية.

وكان وزير الدفاع اللبناني موريس اسليم قد تعهد باتخاذ إجراءات لضبط الأمن، والحفاظ على الاستقرار في لبنان.

كما أكد اسليم حرص الجيش اللبناني على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.