هزة أرضية بقوته 4.1 درجة تضرب محافظة هرمزكان الإيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 09:29 صباحاً - ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، مدينة تخت، في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض، عند التقاء خط العرض 27.50 شمالا وخط الطول 56.79 شرقا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع أضرار محتملة جراء تلك الهزة الأرضية.

وتتعرض إيران بين الحين والآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي جيلان، وزانجان، شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوة الزلزال 7.7 درجة، موقعا 37 ألف قتيل و100 ألف جريح.