تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً 20.5%أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" اليوم الجمعة، عن تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة الدولية في بيان لها القول: إن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال "مرتفعة جدا"، تراجعت للشهر الـ12 على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20,5 في المائة في مارس 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022 حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بيان المنظمة: إنّ "الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) ساهمت في هذا التراجع".

وأشار إلى أنّ "الأسعار لا تزال تلقّي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة".