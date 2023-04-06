محمد بن راشد: علاقة الإمارات مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 06:29 مساءً - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن علاقة الإمارات مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب.

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية .. دولة الإمارات ساهمت ب2.4٪ من صادرات العالم من السلع حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41٪ عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع".

واضاف: "وبحسب منظمة التجارة العالمية بلغ تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار. القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية ..وأولوياتنا الوطنية اقتصادية ..وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب.