المغرب يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:29 مساءً - أدانت المملكة المغربية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المغرب - في بيان لوزارة الشؤن الخارجية - ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة.

وشدد المغرب، على رفضه لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة.