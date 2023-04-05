أوقاف القدس تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداء على الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:29 صباحاً - أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحفي: “تحذر أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتدين بأشد العبارات اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد القبلي/ الجامع الأقصى وتدنيس حرمة المسجد والتعدي على المعتكفين فيه بالضرب المبرح وتكسير شبابيك وأبواب المسجد بشكلٍ متعمد واخراج المعتكفين بالقوة من المسجد القبلي واعتقالهم”.

واعتبرت أوقاف القدس هذه التصرفات تعدي صارخ على هوية ووظيفة المسجد كمكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم وكذلك تعدي سافر ومرفوض على صلاحيات أوقاف القدس وخدمتها لضيوف الرحمن في مسجدهم الأقصى المبارك.

وناشدت أوقاف القدس صاحب الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والعالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات والاقتحامات ضد حرمة المسجد الأقصى وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين وحقهم بممارسة شعائر التهجد والاعتكاف والصلاة والقيام وحماية مسجدهم من تحريض وتهديد المتطرفين اليهود الذين لا يراعون حرمة مسجد ولا مشاعر مسلمين ولا يأبهون بعواقب اعتداءاتهم الاستفزازية الرعناء ضد المسجد في هذا الشهر الفضيل على حد قول البيان.

وقالت أوقاف القدس: “جميع طواقمنا من سدنة وحرس وموظفين وإعمار هاشمي ومن خلفهم صاحب الوصاية على المقدسات سيبقون خدما للأقصى وضيوف الرحمن المتعبدين فيه إلى الأبد وإلى أن يفصل الله بيننا وبين الظالمين بالحق”.

كما أكدت أوقاف القدس أنها لن تدخر جهدا لتمكين أي مسلم من دخول المسجد الأقصى والصلاة والاعتكاف في أي بقعة منه في كل مواقيت الشعائر والعبادات التي يتقرب فيها المسلمون من الله عز وجل خصوصا في شهر الخير والبركة شهر رمضان الفضيل”.