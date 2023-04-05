رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتحام المسجد الأقصى ”شرارة ثورة ضد الاحتلال”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:23 صباحاً - اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء أن ما جرى في القدس جريمة كبرى بحق المصلين.

وقال اشتية في تصريح مقتضب “إن الصلاة في المسجد الأقصى ليست بإذن من الاحتلال بل هي حق لنا”.

وأضاف “أن الأقصى للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين، واقتحامه شرارة ثورة ضد الاحتلال”

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء المعتكفين في المسجد الأقصى ما أدى الى إصابة واعتقال العشرات بجراح مختلفة.

وفقا لمحامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس إن عدد المعتقلين من الأقصى بلغ بين 400- 500 معتقل، جميعهم نقلوا بالحافلات إلى مركز “عطروت” للتحقيق معهم.

وقال “حسب المتابعة الأولية سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى”.