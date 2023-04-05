الخارجية السعودية: ندين الاعتداء الإسرائيلي السافر على المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:23 صباحاً - أوضحت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، أن “المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين”.

وأضافت الخارجية في بيان، أن “المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية”، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بوقوع “سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى. تم نقل إصابتين للمستشفى” وقال إن الإصابات ناجمة عن “(الرصاص) المطاطي واعتداء بالضرب”.