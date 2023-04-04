ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى في 3 أسابيع
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع لتصل إلى ما يقرب من 600 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب مركز “تي تي اف” في هولندا واصل السعر الفوري للغاز في الأسواق الأوروبية اليوم ارتفاعه، حيث صعد بنسبة 9 بالمائة ليتم إغلاق عقود التسليم عند 588 دولاراً لكل ألف متر مكعب وهي أعلى قيمة في 22 يوماً.
وجاء هذا الارتفاع على خلفية انخفاض درجة الحرارة في الدول الأوروبية، وانخفاض توليد طاقة الرياح للكهرباء وزيادة أسعار النفط.
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