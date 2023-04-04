أسعار الذهب تعاود الانخفاض عالمياً

أسعار الذهب تعاود الانخفاض عالمياًعاودت أسعار الذهب انخفاضها عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين للمسار المحتمل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت البيانات تراجعا في نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وأثار خفض إنتاج أوبك + مخاطر تضخم.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 1980.39 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:14 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1997.70 دولاراً.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت الاثنين بعد الإعلان عن خفض مفاجئ في إنتاج أوبك + الخام خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأسعار عكست مسارها للارتفاع بنسبة واحد في المائة حيث تعثر الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى.. تراجعت الفضة الفورية 0.5 في المائة إلى 23.88 دولارًا للأونصة، كما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 984.99 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1458.42 دولارًا.