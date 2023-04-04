الإمارات توصي مواطنيها بتأجيل السفر إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس ماربورج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:23 مساءً - أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، بتأجيل السفر إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس المسبب لحمى "ماربورج" النزفية إلا للضرورة القصوى.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه في حال استدعت حاجة السفر إلى هذه الدول، فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب التعرض لعدوى المرض وتشمل تجنب الاتصال القريب مع المرضى ولمس الأسطح الملوثة، بالإضافة إلى تجنب زيارة الكهوف والمناجم.

وأكدت الوزارة ضرورة الانتباه لمخاطر هذا الفيروس، بعدما أوصت دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار الفيروس، وذلك في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفقاً للمعايير الصحية العالمية لاحتوائه في نطاقه الجغرافي الحالي.

وأشارت إلى أنه جاري مراقبة الوضع الراهن في هذه الدول لمعرفة تطورات المرض ومدى خطورته على الصعيد العالمي، مؤكد أن هذه الإجراءات احترازية لضمان الحفاظ على السلامة العامة وبهدف نشر التوعية الصحية بالدولة.