البرلمان الكويتي يفشل في عقد أولى جلساته بعد إعادة مجلس 2020 بحكم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:29 مساءً - فشل البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، في عقد أول جلسة له بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس/ آذار الماضي بإعادة مجلس 2020 وإلغاء الانتخابات التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائبا فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.

وتعيش الكويت صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو 90% من ميزانيتها.

كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.

وفي 19 مارس/آذار، قضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس/ آذار الماضي، خلفا لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير/كانون الثاني، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.