شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:29 صباحاً - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شابة من رهط بأراضي عام 48، في الثلاثينات من عمرها، بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية - أوردته وسائل إعلام عبرية - أنه تم إصدار أمر اعتقال للشابة لمدة 7 أيّام.



وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد محمد خالد العصيبي من النقب، ليل الجمعة الماضي، قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى، بدعوى مُحاولته سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين، وهو ما كذبه شهود عيان طالبوا بفحص كاميرات المراقبة.