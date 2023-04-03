الدولار يرتفع مع عودة مخاوف التضخم
ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، جراء عودة المخاوف بشأن التضخم بعد الإعلان المفاجئ من جانب كبار منتجي النفط خفض الإنتاج بصورة أكبر.
وبحسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، انخفض اليورو 0.44 في المائة إلى 1.0791 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 1.0788 دولار، فيما تراجع الين الياباني 0.46 في المائة إلى 133.41 للدولار.
ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2277 دولار بانخفاض 0.45 في المائة، وزاد الدولار 0.32 في المائة مقابل الفرنك السويسري.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.078 في المائة إلى 103.01، متجاوزا عتبة 103 للمرة الأولى في أسبوع.
وعلى صعيد العملات المشفرة تراجعت عملة بتكوين في آخر تداول 2.43 في المائة إلى 27703.00 دولار، وهبطت عملة إيثريوم في أحدث تداول 2.27 في المائة إلى 1776.40 دولار.
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