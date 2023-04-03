اشتية يدين جريمة الاحتلال في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،جريمة الاحتلال الإسرائيلي، التي وقعت فجر اليوم، الإثنين، في مدينة نابلس، والتي أدت إلى استشهاد مواطنين.

وقال رئيس الوزراء: “لا تتوقف عمليات القتل والجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون حتى تبدأ من جديد؛ في متوالية القتل وسفك دماء الشبان والأطفال والنساء”

وأضاف: “بالأمس أعدم الاحتلال الشابان محمد العصيبي ومحمد برادعية، وفجر اليوم أُعدم الشابان محمد الحلاق، ومحمد أبو بكر، ضمن سياسة ممنهجة يعتنقها المجرمون القتلة”.