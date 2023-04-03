عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين، بعد أن أرغمت المعتكفين على مغادرة المسجد ليلاً وضيقت على دخول المصلين فجراً ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم.

من جهتها، دعت جماعات الهيكل المتطرفة ومنظمات إسرائيلية المستوطنين إلى ذبح قرابين في المسجد الأقصى المبارك خلال عيد الفصح اليهودي وسط تقديم إغراءات مالية لمن ينجحون في ذبح قرابينهم.

وحثت حركة “عائدون لجبل الهيكل” المستوطنين على محاولة ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى خلال جولات الاقتحام في العيد الذي يمتد بين 5 و12 أبريل/نيسان المقبل.

وخصصت الحركة مكافآت مالية لمجرد المحاولة بهدف تشجيع المستوطنين على حمل القرابين والتوجه بها نحو الأقصى وذبحها.

ونشرت الحركة عبر حسابها على تويتر قائلة “المستوطن الذي تم إيقافه وهو في طريقه إلى ذبح القربان ستعوضه الحركة بمبلغ 500 شيكل (حوالي 138 دولارا)، وإذا ضبط وبحوزته القربان سيكون التعويض 1200 شيكل (حوالي 332 دولارا)، وإذا ضبط داخل باحات الأقصى سيكون التعويض 2500 شيكل (حوالي 691 دولارا)، وإذا نجحوا في ذبح القربان داخل باحات الأقصى سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 20 ألف شيكل (حوالي 5534 دولارا)”.

وتوعد حاخام متطرف بذبح الخراف داخل المسجد الأقصى بالقوة، وفي وضح النهار يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل/نيسان المقبل، بعد إطلاق جماعات المستوطنين دعوات للتجمع ما بين الساعة 3:50 عصرا وحتى الساعة 7 مساءً عند الأقصى، لتقديم القرابين.