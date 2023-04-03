رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع لجنة ”6+6” ملف التحضيرات لعقد الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:29 صباحاً - بحث رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، بحضور النائب الثانى لرئيس المجلس عبدالهادى الصغير، مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6" ما يتعلق بملف التحضيرات لعقد الانتخابات الليبية.

وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن بيان المكتب الإعلامى لمجلس النواب الليبى أن صالح دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات، إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتخب مجلسا النواب والدولة ممثليهما في اللجنة المشتركة لوضع قوانين الانتخابات 6+6 والتي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة.

وتألفت اللجنة التي تم اختيارها من مجلس النواب من نورالدين خالد، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبوصلاح شلبي، ميلود الأسود، عزالدين قويرب.

واختار مجلس الدولة في ليبيا الأعضاء عمر أبوليفة، وأحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وفتح الله محمد حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.