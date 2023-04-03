مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 1.05%
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" الأحد عند مستوى 4812.01 نقطة منخفضًا بـ51.1 نقطة وبنسبة 1.05 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4863.09 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و556 ألفًا و761 ريالًا عمانيا منخفضة بنسبة 19.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و192 ألفًا و227 ريالا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط بحسب وكالة الأنباء العمانية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.257 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.80 مليار ريال عماني .
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