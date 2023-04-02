سوريا تعلن تسجيل 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 08:23 مساءً - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الأحد عن تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة الشدة ومتوسطة الشدة، خلال 24 ساعة.

وأوضح المركز في بيان له، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم الأحد هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم، و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ59 كم و63 كم، والأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتان ضعيفتان في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا.

وذكر المركز إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها لفلسطين على عمق 92 كم.

خسائر زلزال تركيا

في سياق متصل، أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار).

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال البيان إن الفرق المعنية انتهت من عملية إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات التي تستخدم في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.

وأضاف بيان وزارة الصناعة أنها مستمرة في العمل لإيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة من الزلزال.

زلزال تركيا

وذكر أن الحكومة التركية سوف تستمر في دعم الاستثمار بقطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وكان قد كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن حجم المباني التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

واعتذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لشعبه عن تأخر وصول الإغاثة بعد الزلزال.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.