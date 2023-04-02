رئاسة الحرمين: 9 ملايين مصل ومعتمر منذ بداية شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 09:29 صباحاً - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد قاصدي بيت الله الحرم من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن ، منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس السبت، بلغ 9 ملايين، و357 ألفا، و853 مصليا ومعتمرا.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تذليل كل إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام، إذ تنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 508 آلاف و560 عبوة ماء زمزم، كما تم توزيع الكتيبات والمطويات على 62 ألفا و500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 719 ألفا و500 مستفيد، إلى جانب مليون و992 ألفا و50 مستفيدا من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ982 ألفا و154 مستفيدا، و118 ألفا و130 مستفيدا من المعرض الرمضاني.

وأضافت أنه جرى تقديم خدمة التطويف لـ45 ألفا و560 مستفيدا، واستهلاك 12 مليونا و399 ألفا و145 لترا من ماء زمزم، واستخدام 322 ألفا و700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47 ألفا و500 لتر من معقمات الأيدي، و46 ألفا و500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و44 ألفا و500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و320 ألفا و800 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 9 آلاف و497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ249 ألفا و906 مستفيدين، و32 ألفا و635 مستفيدا من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ653 ألفا و369 مستفيدا، وفرش 35 ألف سجادة بالمسجد الحرام.