النواب العراقى: لا خلاف ”شخصى” مع رئيس الحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 12:29 صباحاً - نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، اليوم السبت وجود "خلاف شخصى" مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأكد أنه لا يوجد أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة.

وفي سياق آخر، بحث الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى الوضع السياسي في العراق، حيث جرى بحث الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات.