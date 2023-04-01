أسعار الذهب تغلق على انخفاض
انخفضت أسعار الذهب عند الإغلاق هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار الأمريكي، لكنها حققت ثاني مكاسبها الفصلية على التوالي في الربع السنوي الأول من العام الجاري.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 1968.25 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 18:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة عقب البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بشكل متواضع في فبراير.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.6 في المائة إلى 1986.2 دولار للأونصة.
وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 8.1 في المائة في مارس، كما حقق مكاسب فصلية بنسبة 8.8 في المائة في الربع الأول.
واستقر مؤشر الدولار، أثناء انخفاضه خلال الربع، الجمعة، مما ألقى بثقله على الطلب على الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي.
وفي الأسبوع الماضي، تجاوز الذهب 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لاثنين من المقرضين الإقليميين الأميركيين، مما دفع بالرهانات على أن الفدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لوقف مخاطر العدوى في النظام المصرفي العالمي.
وتباطأ استهلاك الذهب في الصين هذا الأسبوع حيث بدأ الارتفاع المطرد في الأسعار المحلية يشكل ضرراً، مما أجبر التجار على تقديم خصومات لأول مرة منذ شهور.
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