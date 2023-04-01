أسعار الذهب تغلق على انخفاض

أسعار الذهب تغلق على انخفاضانخفضت أسعار الذهب عند الإغلاق هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار الأمريكي، ‏لكنها حققت ثاني مكاسبها الفصلية على التوالي في الربع السنوي الأول من العام ‏الجاري.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 1968.25 دولارًا للأونصة بحلول ‏الساعة 18:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة عقب ‏البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بشكل متواضع في ‏فبراير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.6 في المائة ‏إلى 1986.2 دولار للأونصة.‏

وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 8.1 في المائة في مارس، كما حقق ‏مكاسب فصلية بنسبة 8.8 في المائة في الربع الأول.‏

واستقر مؤشر الدولار، أثناء انخفاضه خلال الربع، الجمعة، مما ألقى بثقله ‏على الطلب على الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي.‏

وفي الأسبوع الماضي، تجاوز الذهب 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لاثنين من ‏المقرضين الإقليميين الأميركيين، مما دفع بالرهانات على أن الفدرالي قد يوقف ‏رفع أسعار الفائدة لوقف مخاطر العدوى في النظام المصرفي العالمي.‏

وتباطأ استهلاك الذهب في الصين هذا الأسبوع حيث بدأ الارتفاع المطرد في ‏الأسعار المحلية يشكل ضرراً، مما أجبر التجار على تقديم خصومات لأول مرة ‏منذ شهور.‏