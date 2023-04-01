أنصار نظارات البجا يقطعون الطريق بين موانئ شرق السودان والخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:27 صباحاً - قطع العشرات من أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا، اليوم السبت، الطريق الذي يربط موانئ البحر الأحمر شرق السودان بالعاصمة الخرطوم.

وللمرة الأولى في تاريخ احتجاجات شرق السودان، حمل رجال القبائل الأسلحة النارية في نقاط إغلاق الطريق القومي.

ومن المقرر أن يستمر إغلاق شرق السودان الذي نفذه أنصار الناظر ترك يوما واحدا حسب ما تم الإعلان عنه.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد الأمين ترك، الأسبوع الماضي، إغلاق شرق السودان، غداً السبت، ليوم واحد، بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي.

وقرر القادة العسكريون والقوى المؤيدة للديمقراطية في السودان تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتأسيس حكومة مدنية، حسبما أفاد الجانبان في بيان مشترك صدر في وقت مبكر السبت.