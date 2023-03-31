ثاني خسارة فصلية للدولار

ثاني خسارة فصلية للدولاريتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل ثاني خسارة فصلية على التوالي اليوم الجمعة، فيما يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأمريكية باتت قريبة من الذروة، بعدما عصفت مخاوف بشأن القطاع المصرفي بالأسواق العالمية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" فقد تراجع مؤشر الدولار 1.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات بآسيا ارتفاعاً ضئيلاً إلى 1.0908 دولار، وكان قد ارتفع الليلة الماضية بنسبة 0.5 في المائة بعد أن عززت بيانات أقوى من المتوقع للتضخم في ألمانيا توقعات المزيد من الرفع في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو.

وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً إلى 133.07 ين، وكان قد ارتفع الين قد ارتفع 2.5 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أفضل أداء لشهر مارس منذ عام 2008.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 0.6296 دولار، وتراجع نحو واحد في المائة خلال الربع الأول من العام.

أما الدولار الأسترالي فقد ارتفع 0.2 في المائة إلى 0.6721 دولار، وهو أيضاً منخفض نحو 1.3 في المائة خلال الربع.

وتلقت العملتان دعماً من زيادة نشاط التصنيع الصيني، على الرغم من أن البيانات الصادرة اليوم الجمعة أظهرت تباطؤ الوتيرة.

وارتفع اليوان الصيني نحو 0.3 في المائة، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2400 دولار ويتطلع إلى مكاسب فصلية بنسبة 2.5 في المائة، إذ يعتقد المستثمرون أن التضخم البريطاني الشديد سيتطلب مزيداً من رفع الفائدة لكبحه.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم.